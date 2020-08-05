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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 10:30

Курс рубля растёт на фоне растущих цен на нефть

Мировые цены на нефть падают в среду, в то время как инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и опасаются за перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,19% — до 41,62 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, что создает угрозы для восстановления экономики, а вместе с тем и спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения.

Поддерживающим фактором для цен на нефть стали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, хотя котировкам пока не удается перейти к росту. Согласно статистике API запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 8,6 миллиона баррелей после падения на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы сегодня позднее. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,3477 рубля. По отношению к последней сделке 4 августа доллар подешевел на 21,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 3,29 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 4 копейки и составил 86,7193 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 21,82 копейки.

 

 

 

 

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