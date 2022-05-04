Цены на нефть поднимаются утром в среду после снижения во вторник, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения - на 800 тысяч баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы сегодня позже.

Тем временем рынок обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.

«Общая картина явно негативная для спроса на сырьё», - отметила экономист «Capital Economics» Кэролайн Бейн. «Проблемы с предложением могут держать цены повышенными в течение какого-то времени, однако мы считаем, что ограниченный спрос окажет давление на цены на большинство видов сырья в текущем году и в следующем», - добавила она.

Курс доллара США в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к японской иене и укрепляется к евро и фунту.

Курс рубля резко растёт к основным иностранным валютам в начале первых торгов после первомайских выходных на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей, впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей, впервые с февраля 2020 года, следует из динамики торгов.