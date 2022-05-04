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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 10:30

Курс рубля резко растёт к основным иностранным валютам

Цены на нефть поднимаются утром в среду после снижения во вторник, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения - на 800 тысяч баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы сегодня позже.

Тем временем рынок обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.

«Общая картина явно негативная для спроса на сырьё», - отметила экономист «Capital Economics» Кэролайн Бейн. «Проблемы с предложением могут держать цены повышенными в течение какого-то времени, однако мы считаем, что ограниченный спрос окажет давление на цены на большинство видов сырья в текущем году и в следующем», - добавила она.

Курс доллара США в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к японской иене и укрепляется к евро и фунту.

Курс рубля резко растёт к основным иностранным валютам в начале первых торгов после первомайских выходных на Московской бирже: доллар опускался ниже 69 рублей, впервые с июня 2020 года, евро — до 72 рублей, впервые с февраля 2020 года, следует из динамики торгов.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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