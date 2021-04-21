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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 10:30

Курс рубля сегодня утром незначительно снижается

Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют снижение на возвращении коронавирусных рисков, инвесторы также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные котировки снижаются, поскольку ситуация с коронавирусом вновь начинает создавать значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.

«В эпицентре — два крупных азиатских импортера нефти, Индия и Япония, на которые приходится более 16% мирового спроса на нефть… Это, возможно, потребует пересмотра в худшую сторону прогноза мирового спроса на нефть в этом году», — заявил агентству «Франс Пресс» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 миллиона баррелей. Запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика Минэнерго страны будет опубликована вечером. Кроме того, накануне юридический комитет палаты представителей США одобрил закон, допускающий антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК в этой стране, теперь законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей конгресса.

Курс рубля сегодня утром незначительно снижается против основных резервных валют на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара к иене в среду утром снижается на сокращении доходности американских гособлигаций, при этом аналитики в целом негативно настроены по поводу его перспектив, в особенности по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов.

 

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