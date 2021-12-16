Курс рубля символически снижается, а мировые цены на нефть заметно растут

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут на данных Минэнерго США о серьёзном снижении её запасов за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Запасы снижаются третью неделю подряд. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 миллиона баррелей в день.

«Тем не менее, нефть по-прежнему столкнется с некоторыми препятствиями в ближайшей перспективе, поскольку опасения по поводу быстрого распространения штамма «омикрон» продолжают вырисовываться на рынке», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики ANZ.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением штамма коронавируса «омикрон». По данным СМИ, Великобритания и Южная Африка сообщают о большом количестве новых ежедневных случаев выявленных инфицированных коронавирусом, что привело к дополнительным ограничениям на передвижение.

Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской биржи в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Курс евро стабилен по отношению к доллару в ожидании публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на утренних торгах четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи.