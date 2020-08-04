Объезд перекрываемого участка автодороги Р-21 «Кола» возможен только по городу МурманскуВ Мурманской области 5 августа пройдёт проверка систем оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 10:30

Курс рубля скаканул с утра…

Мировые цены на нефть торгуются в «красной зоне» во вторник утром в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63% - до 40,75 доллара за баррель.

По итогам торгов 3 августа нефть марки Brent подорожала на 1,6%, а WTI - на 2% на фоне общего подъёма мировых рынков. Оптимизм инвесторов также поддержала статистика из США, которая ослабила опасения относительно темпов восстановления экономики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.

При этом количество зараженных коронавирусом продолжает расти с каждым днём, что всё-таки создаёт риски для восстановления мировой экономики. Инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в условиях экономической неопределенности. По последним данным ВОЗ, число зараженных COVID-19 превысило 17,9 миллиона.

«Что касается спроса, у нас были довольно обнадёживающие данные по промпроизводству,… но всё ещё есть немало свидетельств того, что восстановление спроса на нефть замедлилось… с новой волной COVID-19», — отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,9738 рубля. По отношению к последней сделке 3 августа доллар подешевел на 13,87 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,18 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 4,48 копейки и составил 85,9827 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 1,24 рубля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:05«Бабий бунт, или Война в Новоселково». Художественный сериал, 9 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Иллюзия охоты». Художественный сериал, 1 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской с начала года увеличилась на 8,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 78 копеек, евро - на 72 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в июле 2020 года выработала более 500 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)Пять дней для работы над ошибками – жёсткие поправки правительства РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 637 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика