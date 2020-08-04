Курс рубля скаканул с утра…

Мировые цены на нефть торгуются в «красной зоне» во вторник утром в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63% - до 40,75 доллара за баррель.

По итогам торгов 3 августа нефть марки Brent подорожала на 1,6%, а WTI - на 2% на фоне общего подъёма мировых рынков. Оптимизм инвесторов также поддержала статистика из США, которая ослабила опасения относительно темпов восстановления экономики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.

При этом количество зараженных коронавирусом продолжает расти с каждым днём, что всё-таки создаёт риски для восстановления мировой экономики. Инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в условиях экономической неопределенности. По последним данным ВОЗ, число зараженных COVID-19 превысило 17,9 миллиона.

«Что касается спроса, у нас были довольно обнадёживающие данные по промпроизводству,… но всё ещё есть немало свидетельств того, что восстановление спроса на нефть замедлилось… с новой волной COVID-19», — отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,9738 рубля. По отношению к последней сделке 3 августа доллар подешевел на 13,87 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,18 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 4,48 копейки и составил 85,9827 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 1,24 рубля.