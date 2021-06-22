Курс рубля слабо растёт, реагируя на дорожающую нефть

Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионах мира.

Восстановление туристического спроса может привести к подъёму цены Brent до 100 долларов за баррель в следующем году, прогнозируют эксперты «Bank of America».

«Оптимизм в отношении перспектив спрос сейчас довольно высок, и проблема нехватки поставок выходит на первый план», - отмечает основатель «Vanda Insights» Вандана Хари. «Если ралли, которые мы наблюдаем в данный момент, пойдёт на спад, это будет связано с увеличением поставок», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

В центре внимания рынка остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако результатов, которые могли бы привести к наращиванию Ираном добычи нефти, пока нет.

Курс рубля слабо растёт и к доллару, и к евро в начале торгового дня на дорожающих нефтяных котировках, следует из данных Московской биржи. А курс доллара поднимается по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.