Курс рубля снижается к доллару

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской «Saudi Aramco» по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI росли в стоимости на 1,41% — до 41,8 доллара за баррель.

В выходные нефтегазовая «Saudi Aramco» опубликовала свой финансовый отчёт. Нефтяной гигант, который на данный момент является вторым по капитализации в мире после «Apple», сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса. При этом компания увеличила дивиденды за второй квартал, отметив, что в настоящий момент наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей, так как страны по всему миру постепенно ослабляют ограничения и оживляют свою экономику.

«Комментарии, сделанные «Aramco» в выходные, являются драйвером (для нефтяных цен. — Ред.) на данный момент», — цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Рынки продолжают оценивать заявления Ирака, сделанные на прошлой неделе. Ирак 7 августа заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей сверх квоты в рамках ОПЕК+. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх квоты, но все-таки, по словам министра нефти страны, не выполнил свои обещания на 100%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9091 рубля. По отношению к последней сделке 7 августа доллар подорожал на 18,16 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 27,15 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 14,63 копейки и составил 86,9988 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 17,34 копейки.