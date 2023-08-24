Курс рубля снижается на фоне дешевеющей нефти

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трёх сессий.

Как пишет finmarket.ru, накануне Brent завершила торги на минимуме со 2 августа, WTI - с 26 июля.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно рос на старте торгов в четверг, рубль немного снижался на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,5375 рубля (+27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9,54 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил дорожать, также рос и евро.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,5494 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавил 28,94 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 24,53 копейки и составил 102,7628 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 10,73 копейки, евро подорожал на 51,76 копейки.

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, однако умеренно растёт по отношению к японской иене.