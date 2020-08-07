Курс рубля снижается вслед за дешевеющей нефтью

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на рисках вокруг падения спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,29% — до 41,83 доллара за баррель.

Распространение коронавируса создаёт угрозы для восстановления экономики, а соответственно и спроса на нефть. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 миллионов.

Кроме того, эскалация конфликта США и КНР также создаёт опасения за спрос на сырьё, так как Китай является одним из крупнейших импортеров нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указы «о борьбе с угрозой» китайских приложений «TikTok» и «WeChat».

Опасения вокруг падения спроса усиливаются рисками переизбытка сырья на рынке. С 1 августа ОПЕК+ ослабила сокращения добычи нефти до 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. Вчера Саудовская Аравия объявила о снижении отпускных цен на свою нефть для Европы и Азии. Ирак, который находится в числе «двоечников» обязался в августе дополнительно сократить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день, так как в июле страна соблюдала квоту не на 100%.

«Всё действительно сводится к ситуации со спросом. Мы застряли в подвешенном состоянии, пытаясь предугадать как пойдёт кривая коронавируса. Перевесят ли меры поддержки (экономики. — Ред.) США вспышки (коронавируса) в мире», — полагает аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Франс Пресс».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10/05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,6350 рубля. По отношению к последней сделке 6 августа доллар подорожал на 35,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 59,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 16 копеек и составил 87,1876 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 57 копеек.