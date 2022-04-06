Мировые цены на нефть в среду утром не имеют единой динамики и не сильно изменяются в свете различных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, с одной стороны, негативно на нефтяные цены влияет сейчас укрепление доллара, курс которого утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 99,58 пункта.

При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведёт к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Газета «Wall Street Journal» приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию России от остального мира.

А в это время доллар США незначительно растёт в паре с евро и довольно активно укрепляется к иене в ходе азиатских торгов в среду, инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США.

Курс рубля стабилен по бивалютной корзине в начале торгов среды: немного теряет против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск повышается на 31 копейку, до 83,62 рубля, курс евро — снижается на 8 копеек до 91,42 рубля, следует из данных Московской биржи.