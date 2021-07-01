Курс рубля тянется за ростом цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдёт позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырьё.

Ситуация на рынке на данный момент способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, наблюдается резкое увеличение спроса, в частности со стороны США, где постепенно снимаются карантинные ограничения, с другой – уровень предложения остается практически неизменным. В связи с этим эксперты отмечают возможный дефицит сырья уже в текущем году.

«Если спрос продолжит расти, мы определенно увидим дефицит как нефти, так и нефтепродуктов в четвёртом квартале», — прокомментировал агентству «Блумберг» ситуацию аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Рубль утром в четверг символически прибавляет против доллара и чуть больше к евро, следует из данных Московской биржи. А в это время курс евро снижается по отношению к доллару перед публикацией данных по еврозоне, свидетельствуют котировки на торгах.