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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 10:30

Курс рубля укрепляется к доллару и перешёл к росту относительно евро

Нефтяные цены продолжают повышаться сегодня на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с «хорошей эпидемиологической ситуацией». Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

«Сейчас стоит внимательно следить за авиационными перевозками, - отмечает аналитик «WTRG Economics» Джеймс Уильямс. - Как внутренние, так и внешние авиаперевозки продолжат расти, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Индии».

«С учётом отмены многих ограничений в США и наличия отложенного спроса на путешествия можно ждать существенного роста спроса на автомобильное топливо этим летом», - цитирует эксперта «MarketWatch».

Тем временем, данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января. Официальные данные о запасах в США за минувшую неделю будут обнародованы сегодня в 17.30 мск.

В самом начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США слабо дешевел, евро незначительно повышался. Курс рубля в начале утренних торгов среды укрепляется к доллару и перешёл к росту относительно евро.

 

 

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