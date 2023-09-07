Курс рубля умеренно снижается к основным торгуемым иностранным валютам

Цены на нефть опускаются перед публикацией отчёта министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Внимание трейдеров в четверг направлено на отчёт Минэнерго США, который будет опубликован в 18.00 мск. Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,5 рубля (+37,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,61 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов рост доллара замедлился, евро незначительно дорожает.

Рубль немного теряет на фоне снижения инвесторов к риску, опасений замедления темпов экономического роста и негатива на мировых финансовых и сырьевых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 98,3346 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 21,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 3,57 копейки и составил 105,5082 руб.

К официальному курсу американская валюта выросла на 49,07 копейки, евро - на 42,93 копейки.