Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая помимо прочего способствовала росту курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в протоколе заседания регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям. В то же время некоторые участники заседания считают более целесообразным начать снижение темпов выкупа лишь в будущем году. После этого курс доллара начал заметно расти, что отразилось на динамике цен на сырьевые активы.

«С самого начала общая среда была хрупкой, поэтому я думаю, что вчера протокол ФРС лишь добавил к этому ещё один «слой" нестабильности», — прокомментировал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking» Хоуи Ли.

Давление на котировки нефти также по-прежнему оказывают опасения за спрос. Рост заболеваемости коронавирусом в мире, вызванный распространением штамма «дельта», создает краткосрочные риски для спроса, поскольку вынуждает правительства ужесточать карантинные меры.

Сегодня утром курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.