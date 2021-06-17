Курс рубля утром немного прибавляет и против доллара, и евро

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, главным образом в рамках коррекции после роста накануне в свете снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Накануне цены на нефть заметно выросли на данных о запасах этого сырья в США. Так, Минэнерго страны сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти упали на 7,4 миллиона баррелей и достигли отметки в 466,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на цены оказывает доллар, который укрепляется после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс рубля утром в четверг немного прибавляет и против доллара, и евро, следует из данных Московской биржи. А курс доллара сегодня слабо меняется к другим основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила учётную ставку на прежнем уровне и заявила о её неизменности в ближайшее время, свидетельствуют данные торгов.