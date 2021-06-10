Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на увеличении добычи «чёрного золота» и запасов нефтепродуктов в США, WTI уже дешевле 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти, согласно которым добыча «чёрного золота» в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей.

Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование. «Накопление запасов бензина, вероятно, будет «разовым», и в течение сезона вождения потребление будет существенным. Мы по-прежнему наблюдаем постепенное улучшение мобильности не только в США, но и в Европе», — сказал агентству «Блумберг» стратег «UBS Wealth Management» Уэйн Гордон.

Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.

Курс рубля в четверг продолжает укрепляться и к доллару, и к евро в ожидании решения Банка России о величине ключевой ставки, следует из динамики торгов на Московской бирже. В это время курс доллара растёт к евро в ожидании данных об инфляции в США, а также заседания Европейского центробанка (ЕЦБ).