Цены на нефть слабо меняются сегодня утром после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Как сообщает finmarket.ru, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 800 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тысяч баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до 5 млн баррелей в сутки.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Тегерана. «Главный вопрос, который навис над рынком на этой неделе, заключается в том, смогут ли руководители США и Ирана согласовать новую иранскую ядерную сделку после многих месяцев переговоров», - отметил Робби Фрейзер из «Schneider Electric».

Курс доллара США умеренно растёт к основным мировым валютам утром в четверг, инвесторы оценивают обнародованный накануне вечером протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отметили, что ставку придётся увеличить до «ограничительного» уровня и удерживать её на нём в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%.

Вместе с тем многие члены руководства Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга после некоторого снижения на открытии перешёл к росту против доллара, а курс евро усилил снижение. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск снижается на 13 копеек, до 60,62 рубля, евро — на 26 копеек, до 61,41 рубля.

Минутами ранее курс доллара поднимался до 60,82 рубля.