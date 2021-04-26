Мировые цены на нефть умеренно опускаются в понедельник утром на росте сомнений в спросе на сырьё в свете продолжающегося роста числа обнаруженных инфицированных новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускается на 0,26%, до 61,98 доллара за баррель.

Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. В ряде стран, таких как Индия и Япония, число заражений растёт, что создаёт угрозу восстановлению спроса на сырьё вследствие карантинных запретов властей.

27 апреля пройдёт заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отметил, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.

Курс рубля в начале торгов перешёл к символическому росту к доллару и замедлил темпы снижения к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара и к евро, и к иене опускается в понедельник утром на временном снижении потребности в американской валюте как «надёжном» активе вследствие всплеска рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.