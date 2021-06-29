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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.21 10:30

Курс рубля в начале торгов слабо снижается, реагируя на снижение цен на нефть

Мировые цены на нефть снижаются во вторник, инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением штамма коронавируса «дельта», свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до 72,61 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма Covid-19 «дельта». Рост числа заболевших в некоторых странах несёт риски для спроса на сырьё, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу «IHS Markets» Виктор Шум, которого цитирует агентство «Блумберг», отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.

Рубль сегодня утром незначительно теряет к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти вниз, следует из данных Московской биржи. Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США, свидетельствуют котировки на торгах.

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