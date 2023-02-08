Нефть эталонных марок изменяются незначительно и разнонаправленно после роста до недельных пиков накануне, вызванного надеждами на восстановление спроса в Китае и опасениями перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Как сообщает finmarket.ru, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения, унесшего жизни более 7 тысяч человек в Турции и Сирии.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведёт к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

Тем временем данные Американского института нефти, опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 2,18 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 2,5 млн баррелей.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов слегка теряет против доллара, юаня и евро: инвалюты торгуются на отметках 71,18, 10,46 и 76,16 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.09 мск повышается на 3 копейки, до 71,18 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,46 рубля, евро — на 10 копеек, до 76,16 рубля.

Курс доллара США незначительно снижается к евро и фунту, стабилен к иене. Трейдеры оценивают комментарий главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по поводу опубликованных на прошлой неделе данных по рынку труда. Накануне Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне вновь сказал, что дезинфляционный процесс в экономике начался.