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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 10:30

Курс рубля в начале торгов усилил снижение к доллару

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются в рамках коррекции после роста почти на 2,5% в четверг, при этом котировки сохраняются вблизи рекорда прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Вчера нефть подорожала на рисковых настроениях и ожиданий восстановления экономики, которое должно поддержать нефтяной спрос. Оптимизм связан с продолжающейся вакцинацией населения от коронавируса и мерами «поддержки» мировых властей и регуляторов.

В частности, президент США Джо Байден подписал 11 марта программу на 1,9 триллиона долларов, включающую в себя в том числе и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1400 долларов. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов «Pandemic emergency purchase programme» (PEPP).

Кроме того, ещё в начале месяца в своем мартовском докладе ОПЕК повысил прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 5,9 миллиона баррелей, до 96,3 миллиона баррелей в сутки.

Доллар США сегодня слегка подрос, а евро немного снизился на Московской бирже, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине.

По состоянию на 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 73,3934 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 26 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 11,36 копейки и составил 87,7814 рубля.

Между тем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 10,62 копейки, евро подрос на 2,29 копейки.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 12 марта в связи с влиянием на него разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен. Но, с другой стороны, поддержку рублю оказывает общемировой позитивный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам после принятия в США новой программы бюджетного стимулирования.

Курс рубля после незначительных разнонаправленных колебаний в начале торгов пятницы усилил снижение к доллару и стабилен к евро на фоне ускорившегося падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

 

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