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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.21 10:30

Курс рубля в начале утренних торгов снижается к доллару и евро

Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, что связано с фиксацией инвесторами прибыли после значительного роста котировок за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

На минувшей неделе котировки нефти подскочили примерно на 6%, что было связано с позитивными ожиданиями вокруг спроса, макростатистикой и прогнозами восстановления мировой экономики. «На фоне нового роста случаев инфицирования (новым коронавирусом. — Ред.) в Индии и Японии высокие амбиции продолжают натыкаться на преграду коррекционной динамики», — тем не менее предупреждает аналитик «Axi» Стивен Иннес, которого цитирует агентство «Франс Пресс».

Спустя более чем год после начала пандемии коронавирус продолжает представлять значительную неопределенность для нефтяного рынка. Так, уже несколько префектур Японии могут запросить введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за роста числа заражений коронавирусом. Тем временем прирост заражений в Индии уже превышает 250 тысяч случаев ежесуточно.

Инвесторы обращают внимание и на данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». В пятницу фирма сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросло на семь, до 344 агрегатов.

Курс доллара к другим основным мировым валютам не демонстрирует единой динамики в понедельник утром на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Доллар — традиционно более надежный валютный актив, но разнонаправленный внешний фон не даёт его курсу определенного направления движения. С одной стороны, глобальная неопределенность представляет риски для инвесторов, при этом фондовые рынки торгуются у рекордных уровней, в том числе в США и Германии.

Курс рубля в начале утренних торгов понедельника снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

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