Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают однозначной динамики после двух торговых сессий снижения, недельное удешевление может стать сильнейшим с ноября, свидетельствуют данные торгов.

Перспективы поставок оказались главным ожиданием трейдеров на неделе. После начала торгов на этой неделе из-за значительной неопределенности цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI — поднялась до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года, пишет 1prime.ru.

После корректировки цены росли в среднем до 130 долларов за баррель, но в среду цены упали более чем на 10%, продолжив снижение в четверг. С начала недели стоимость нефти может показать снижение в среднем на 7,5% и 8% соответственно, что может стать сильнейшим недельным снижением с ноября 2021 года.

Поддерживают стоимость нефти опасения по поводу поставок на фоне санкций против России. США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом и Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Позднее котировки упали после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

При этом аналитики отмечают влияние риторики России на стоимость сырья. «Россия попыталась ослабить опасения по поводу того, что покупатели избегают её нефти: министр иностранных дел РФ заявил, что у страны достаточно покупателей для её нефти и газа даже в условиях западных санкций», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «SSY Futures». Укрепление доллара, отмечают эксперты, также является сдерживающим фактором для нефти, так как это повышает её стоимость для иностранных покупателей.

Доллар США демонстрирует умеренное снижение в паре с евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), однако, активно укрепляется к японской иене. К британскому фунту доллар стабилен.

Курс рубля в пятницу укрепляется к доллару и сильно волатилен к евро, торгуясь в широком коридоре, следует из данных Московской биржи.