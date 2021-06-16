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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 10:30

Курс рубля в среду незначительно растёт и к доллару, и к евро

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных о коммерческих запасах «чёрного золота» в США, нефть марки Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть растут в среду утром после публикации статистики коммерческих запасов в США. Так, за неделю по 11 июня они снизились на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

В целом трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть вследствие восстановления экономики, продолжающейся программы вакцинации и ожиданий ослабления карантинных ограничений.

«В течение месяца это был прямой путь вверх для нефти, питаемый оптимизмом по поводу роста потребления, поскольку глобальная вакцинация продолжается всерьез. Мы видим, что рынок испытывает дефицит предложения на оставшуюся часть 2021 года и может достигнуть пика в 80 долларов за баррель до конца года», — сказал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking» Corp Хоуи Ли.

Курс рубля в среду незначительно растёт и к доллару, и к евро перед сегодняшней встречей в Женеве, президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара сегодня утром демонстрирует символическую повышательную динамику по отношению к «надёжной» иене в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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