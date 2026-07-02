КУРС ВАЛЮТ

Доллар США снижается к осноЦены на нефть снижаются утром в четверг на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах.

Как сообщает finmarket.ru, представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована «в кратчайшие сроки» после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Переговоры, которые проходят в Катаре, воспринимаются как позитивный фактор, и это позволило ценам ещё больше снизиться», - написал накануне аналитик «Saxo Bank» Оле Хансен.

Объёмы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет «Trading Economics» со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти в ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

«Оптимизм растёт по мере того, как через Ормузский пролив проходит всё больше нефти», - отметил эксперт «Price Futures Group» Фил Флинн. Как только кризис будет преодолён, в мире, возможно, будет производиться больше нефти, чем когда-либо прежде, предположил он.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщило «Reuters» со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тысяч баррелей в сутки.

Как показали опубликованные накануне данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,78 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,48 млн баррелей.

Курс доллара США дешевеет сегодня утром в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной. Негативным фактором для американской валюты является ослабление спроса на защитные активы на фоне оптимизма по поводу американо-иранских переговоров.

Трейдеры ждут публикации позднее в четверг ежемесячного отчёта о состоянии рынка труда США, который поможет им скорректировать представление о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», полагают, что в июне американские работодатели создали 110 тысяч рабочих мест, а безработица в США осталась на уровне 4,3%.

Вышедшие накануне данные отраслевой компании ADP показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце до 98 тысяч по сравнению со 122 тысячами в мае.

Ожидания повышения базовой процентной ставки в США, возросшие на фоне свидетельств стабильности рынка труда страны при сохранении слишком высокой инфляции, оказывают поддержку доллару в последние месяцы. Инвесторы закладывают как минимум одно повышение ставки до конца года. Вероятность того, что ставка будет увеличена в сентябре, оценивается в свыше 60%, отмечает «Trading Economics».

Председатель ФРС Кевин Уорш, выступавший в среду на ежегодном форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Португалии, отметил ослабление проинфляционных рисков и снижение инфляционных ожиданий. Он также подтвердил намерение Федрезерва добиться стабилизации цен в Штатах. «Мы обеспечим ценовую стабильность в США», - сказал он, добавив, что выработать стратегию и тактику для достижения этой цели ещё предстоит.

В ходе того же мероприятия президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что повышательные риски для инфляции и понижательные риски для экономического роста стали более сбалансированными, тогда как глава Банка Англии Эндрю Бейли обратил внимание на наличие признаков ослабления экономики Великобритании, но при этом исключил смягчение ДКП в ближайшем будущем.

Евро по данным на 9.14 мск вырос к доллару на 0,12% и торгуется на уровне $1,1391 по сравнению с $1,1377 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,17% - до $1,3297 против $1,3275 накануне. Стоимость доллара в паре с японской валютой снизилась на 0,22% - до 162,22 иены со 162,58 иены по итогам торгов в среду.

При этом курс иены остается вблизи минимума за четыре десятилетия. Трейдеры допускают, что власти Японии могут провести интервенцию для поддержки национальной валюты. Такие действия будут особенно эффективны на фоне пониженной активности на рынке в преддверии государственного праздника в США, отмечает «Trading Economics». В связи с празднованием Дня независимости США выходными будут 3-5 июля.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7902 юаня против 6,7947 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,72/83,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 15 копеек, средний курс продажи упал на 69 копеек. Лучшие курсы покупки составили 81-80,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,29-81,39 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне негативной динамик цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5125 рубля (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,83 копейки выше уровня действующего официального курса.