Курсантам Центра «ВОИН» вручили сертификаты по итогам освоения дополнительных образовательных программ

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, посвящённое завершению учебного года. Курсантам вручили сертификаты об окончании дополнительных образовательных программ.

За прошедший учебный год воспитанники филиала успешно освоили курс военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, включающий управление беспилотными летательными аппаратами, огневую подготовку, тактику, первую помощь и тактическую медицину, а также строевую подготовку. 44 курсанта закончили второй уровень этого курса, 20 — два уровня программы «Первая помощь и тактическая медицина». Помимо этого, они приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам.

«Сегодня вы получили не просто сертификаты. За каждым из них — реальные знания, которые пригодятся вам в жизни. Умение работать в команде, быстро принимать решения, не пасовать перед трудностями. И да, сертификат даёт возможность получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в Мурманский арктический университет. Приятный бонус», —обратился к курсантам директор филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, кавалер ордена Мужества Илья Мищенко.

В завершение церемонии курсанты вручили второй номер газеты «Вечёрка ВОИНа» почётным гостям мероприятия: директору Мурманского областного краеведческого музея Елене Химчук, а также представителям Ассоциации ветеранов СВО по Мурманской области Алексею Забегаеву и Станиславу Маркову. Последний выпуск издания посвящён 81-й годовщине Победы и страницам истории Кольского Заполярья.

«Самое яркое впечатление — наши занятия на базе Губернаторского лицея. Там мы получали знания, осваивали медицину. А ещё — походы в рамках арктической подготовки с инструкторами. Эмоции словами не передать: ты устаёшь, но при этом получаешь настоящее удовольствие от того, что делаешь что-то полезное. Для себя. А в будущем — для других. Центр мне дорог тем, что здесь я нашёл своих соратников, товарищей и настоящих друзей. Меня научили дисциплине и правильно распределять время. Самая интересная программа для меня — это "Первая помощь и тактическая медицина". Мы получаем навыки, которые в определённых ситуациях могут спасти чью-то жизнь», — поделился впечатлениями курсант филиала Центра «ВОИН» Андрей Рябов, который уже применил полученные знания на практике, оказав помощь пожилой женщине.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1 декабря 2022 года. В Мурманской области филиал был открыт по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на базе Губернаторского лицея.

Филиалу в Заполярье было присвоено имя Героя России Ивана Вячеславовича Кабанова — старшего лейтенанта, командира мотострелкового взвода 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады, героически погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В холле Центра создан мурал с его изображением.

