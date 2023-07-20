Курсанты из Апатитов стали участниками первого слёта флагманского проекта «Движение Первых»

Всероссийский слёт «Хранители истории» «Движения Первых» объединил в Волгограде более 800 ребят из 77 регионов России и Республики Беларусь. Мурманскую область представляли курсанты военно-патриотического клуба «Лидер» во главе с руководителем Алмазом Биктимеровым.

Слёт «Хранители истории» стартовал 16 июля на площади перед «Волгоград Ареной», где развернулись дискуссионные площадки с участием приглашенных гостей. Во время двухдневного слёта ребята посетили музеи и мемориальные комплексы Волгограда, где познакомились с боевой техникой времён Великой Отечественной войны, а также предметами, найденными на местах боев. На территории комплекса «Россия – Моя история» эксперты познакомили участников слёта с тонкостями создания интерактивных экскурсий, рассказали, как нужно создавать и реализовывать идеи для создания современного исторического контента. На площадке Волгоградского аграрного университета состоялась презентация специальной аудиоэкскурсии, записанной ребятами из «Движения Первых». Также девчонки и мальчишки написали сотни трогательных писем для участников специальной военной операции.

«Мы познакомились с огромным количеством людей и посетили важные исторические памятники. Побывали на Мамаевом кургане, где монументы сделаны настолько реалистично, что, смотря на них, полностью проникаешься ужасом войны и великой гордостью за Победу. Такие слёты объединяют ребят со всей страны и это круто», – поделился один из участников Макар Храповицкий.

Проект «Хранители истории» является одним из флагманских проектов «Движения Первых» и реализуется в направлении «Патриотизм и историческая память». Уже сейчас он объединяет более 15 тысяч детей и подростков по всей стране. Стать «Хранителем истории» может каждый участник «Движения» в возрасте от 6 лет до 21 года, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru