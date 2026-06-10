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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 23:00

Курсанты МАУ вновь вышли на шлюпочную практику

В Мурманском арктическом университете произошло по-настоящему важное событие — после долгого перерыва курсанты вновь вышли на шлюпочную практику.

Это один из элементов подготовки будущих моряков, включающий обучение управлению спасательными шлюпками, отработку техники гребли, маневров посадки/высадки.

24 курсанта отрабатывали элементы новой для себя практики на базе детского морского центра «Океан» на живописном озере Кильдинском.

«Ребятам очень пригодится навык управления шлюпкой – и в работе, и по жизни. Такая практика позволит морякам – выпускникам МАУ – быть максимально готовыми к любым нештатным ситуациям», - подчеркнула и.о. ректора Мария Князева.

На озере Кильдинском ребята отрабатывали навыки управления шлюпкой — это не просто учебная дисциплина, это школа характера, умение работать в команде и готовность к любым нештатным ситуациям.

Напомним, в 1958 году курсанты дошли на шлюпках из Мурманска до Москвы, а в 1972-м совершили невероятный переход от Кандалакши до Керчи, преодолев более 3 тысяч километров.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой МАУ.

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