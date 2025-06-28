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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.25 12:00

Курсанты программы «Муравьёв-Амурский 2030» изучили ключевые аспекты управления Мурманской областью

С 21 по 28 июня участники федеральной программы «Муравьёв-Амурский 2030» изучают ключевые аспекты управления Мурманской областью. Особое внимание уделяется развитию Северного морского пути, транспорту, туризму, медицине и образованию.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 25 июня с курсантами встретился губернатор Андрей Чибис, а 26 июня участники проекта посетили крупнейшие промышленные объекты Мурманской области, транспортные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, а также побывали в Североморске и Мончегорске. Затем курсанты представили свои проектные предложения, направленные на решение актуальных задач региона, заместителям губернатора. Среди тем докладов – «Оптимизация транспортной инфраструктуры Арктики», «Развитие туристического потенциала Кольского полуострова», «Строительство и благоустройство городов». 

«Очень приятно, что коллеги подкованы в своих направлениях, и с ними приятно вести профессиональную дискуссию. Естественно, погрузиться за несколько дней в отрасль достаточно сложно, но отрадно слышать, что по каждому направлению курсанты начинали свой доклад с того, что в Мурманской области реализуется настолько много проектов, что сложно что-то предложить. Для нас, как для команды губернатора, приятно осознавать, что эти результаты видны даже невооруженным взглядом тем людям, которые посещают наш регион», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк. 

Программа «Муравьёв-Амурский» направлена на подготовку будущих лидеров, способных эффективно работать в условиях современных геополитических и экономических вызовов, особенно в стратегически важных регионах России, таких как Арктика и Дальний Восток.  

«Опираясь на специфику в своей профессиональной отрасли, в которой сейчас наши курсанты развиваются, они смогут дополнить свои компетенции, сформировать насмотренность, учитывая опыт самых разных регионов, которые мы сможем продемонстрировать в рамках образовательной программы. И, конечно же, уже заступив на службу, возможно, в Мурманской области, смогут применить полученные знания в своей работе», – подчеркнула руководитель программы «Муравьев-Амурский 2030» Ксения Кишкарева.  

За три года существования проекта выпускниками «Муравьёва-Амурского» стали около 150 человек, которые сейчас работают в региональных министерствах, муниципалитетах и вузах Дальневосточного федерального округа.

Затем инициатива была распространена и на Арктическую зону РФ. Напомним, такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам встречи с выпускниками и курсантами программы в июне 2024 года.

На четвертый поток программы зачислены более 60 курсантов, которым уже сегодня предлагается рассмотреть для трудоустройства регионы российской Арктики.  

 

 

Фото (пресс-служба программы «Муравьев-Амурский 2030»): https://gov-murman.ru/info/news/549464/#&gid=1&pid=42

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