Курсанты учебного корабля «Смольный» на церемонии в Североморске почтили память защитников Заполярья

В Североморске на Приморской площади состоялось торжественное возложение венка к памятнику Героям-североморцам, защитникам советского Заполярья. В церемонии приняли участие курсанты военно-морских вузов, которым предстоит пройти морскую практику на учебном корабле «Смольный» под руководством начальника Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ капитана 1 ранга Андрея Клименко.

Будущие офицеры у подножия памятника приветствовали Андреевский и Государственный флаги, которые пронесла перед строем знамённая группа. После краткого митинга и возложения венка курсанты прошли торжественным маршем, отдав воинские почести героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

После церемонии в Североморском Морском кафедральном соборе Андрея Первозванного для курсантов состоялся молебен, который провёл помощник командира дивизии ракетных кораблей Северного флота по работе с верующими военнослужащими отец Александр. Он же благословил практикантов на успешное морское путешествие, которое начнётся завтра с выходом учебного корабля «Смольный» из Североморска.

Напомним, на Северный флота УК «Смольный» прибыл в субботу. В воскресенье была проведена смена обучаемых.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, бывшие на корабле курсанты и мурманские нахимовцы отправились на летние каникулы. Сменившие их курсанты, а также нахимовцы из Санкт-Петербурга и Севастополя совершат на корабле переход из Баренцева моря на Балтику