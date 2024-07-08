Курсанты военной кафедры МГТУ приняли Военную присягу на Северном флоте

Курсанты военной кафедры Мурманского государственного технического университета (МГТУ) приняли Военную присягу на одном из кораблей Северного флота в период проведения учебных сборов.

Торжественную церемонию приведения к Военной присяге курсантов военной кафедры МГТУ провёл командир тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» капитан 1 ранга Евгений Алексеев.

Торжественную клятву на верность Родине дали 20 юношей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебные сборы студентов на кораблях и в береговых частях Северного флота проходят в течение месяца. В ходе сборов юноши знакомятся с азами военной службы, изучают требования общевоинских и корабельного уставов, устройство корабля.

В течение июля 70 курсантов военной кафедры МГТУ отработают программу учебных сборов на кораблях и в береговых частях Северного флота.

В ведущем вузе Мурманской области — государственном техническом университете курсанты обучаются судовым гражданским специальностям, смежным с военными, и в будущем вполне смогут проходить военную службу на Северном флоте по ряду родственных специальностей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12519472@egNews