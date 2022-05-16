Курсы доллара и евро падают в отношении рубля

Цены на нефть снижаются на сигналах резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Как пишет finmarket.ru, согласно статданным, опубликованным в понедельник, промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года, а сокращение розничных продаж стало максимальным с этого же времени.

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

Между тем, министры финансов стран ЕС готовятся 16 мая провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.

Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство «Bloomberg».

А в это время доллар США укрепляется относительно евро и фунта стерлингов в ходе торгов в понедельник и дешевеет в паре с японской иеной, спрос на которую растёт на фоне опасений по поводу мировой экономики. Опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики усилились на фоне статданных из Китая, пишет агентство «Bloomberg».

«Рынки должны быстро приспособиться к вполне очевидному: в грядущем квартале экономические показатели в КНР будут ещё хуже из-за нынешних локдаунов», - отметил исполнительный директор и руководитель по исследованиям «K2 Asset Management» Джордж Бубурас.

Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушёл ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск снижается на 70 копеек, до 63,85 рубля, евро — на 98 копеек, до 66,17 рубля.