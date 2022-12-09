Курсы доллара снизился на 19 копеек, евро подрос на 16 копеек

Центральный Банк России с 10 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,3813 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,8407 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,45 копейки.