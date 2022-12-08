Курсы доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 22 копейки

Центральный Банк России с 9 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,5722 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,6762 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,04 копейки.