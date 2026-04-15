Курсы доллара снизился почти на 62 копейки, евро теряет почти 53 копейки

Центральный Банк России с 16 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0334 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,76 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,2346 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7303 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 52,53 копейки.