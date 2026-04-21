Курсы доллара снизился почти на 65 копеек, евро теряет 61 копейку

Центральный Банк России с 22 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9451 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,67 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,5897 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 64,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7659 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 61,10 копейки.