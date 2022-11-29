Курсы доллара вырос на 32 копейки, евро укрепился почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 30 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,0742 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,3882 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,74 копейки.