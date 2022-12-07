Курсы доллара вырос почти на 3 копейки, евро теряет 21 копейку

Центральный Банк России с 8 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,9372 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,8966 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,21 копейки.