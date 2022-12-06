Курсы доллара вырос почти на 73 копейки, евро укрепилось почти на 59 копеек

Центральный Банк России с 7 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,9103 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,54 копейку.

Официальный курс евро установлен в размере 66,1087 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,82 копейки.