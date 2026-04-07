Курсы евро и доллара выросли на 2 копейки

Центральный Банк России с 8 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4713 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7496 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0279 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,45 копейки.