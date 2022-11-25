Курсы евро и доллара выросли на 9 копеек

Центральный Банк России с 26 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,4797 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,8762 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,48 копейки.