Курсы евро подскочил почти на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 63 копейки

Центральный Банк России с 3 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,7749 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 62,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,9868 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 115,89 копейки.