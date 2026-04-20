Курсы евро провалился почти на 1,25 рубля, доллар теряет почти 82 копейки

Центральный Банк России с 21 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0418 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,2370 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 81,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,3769 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 124,87 копейки.