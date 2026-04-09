Курсы евро снизился на 68 копеек, доллар теряет почти 47 копеек

Центральный Банк России с 10 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3685 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8366 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 46,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8813 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,28 копейки.