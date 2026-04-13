Курсы евро снизился на 87 копеек, доллар теряет 72 копейки

Центральный Банк России с 14 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1338 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,83 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,2489 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1373 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 87,47 копейки.