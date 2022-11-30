Курсы евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 1 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,8803 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,0504 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 33,78 копейки.