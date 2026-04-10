Курсы евро снизился почти на 87 копеек, доллар теряет 86 копеек

Центральный Банк России с 11 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2521 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,9724 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 86,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,120 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 86,93 копейки.