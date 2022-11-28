Курсы евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 27 копеек

Центральный Банк России с 29 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,7520 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,3008 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 42,46 копейки.