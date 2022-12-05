Курсы евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 41 копейку

Центральный Банк России с 6 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,1849 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,00 копейку.

Официальный курс евро установлен в размере 65,5205 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,37 копейки.