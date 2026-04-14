Курсы евро вырос почти на 12 копеек, доллар снижается почти на 40 копеек

Центральный Банк России с 15 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0910 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,28 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,8532 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2556 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,83 копейки.